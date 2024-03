Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Haßloch: Unbekannter entwendet Geld bei Wohnungseinbruch

Rüsselsheim (ots)

"Am Borngraben" brach am Donnerstag (07.03.) zwischen 10.30 und 16.45 Uhr ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Durch die mutmaßlich offenstehende Tür des Hauses verschaffte sich der ungebetene Besucher Zutritt zum Gebäude und hebelte anschließend die Tür der Wohnung im 1. Obergeschoss auf. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt, wobei eine Geldkassette aufgebrochen und Geld entwendet wurde. Der Versuch, eine weitere Wohnungstür im 2. Obergeschoss aufzuhebeln, scheiterte.

In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.

