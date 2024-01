Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung in Bürogebäudekomplex

Ludwigshafen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung mit einem Schaden von etwa 500 Euro, kam es zwischen dem 12.01.2024 und dem 15.01.2024 in einem Bürogebäudekomplex in der Heinigstraße. Bislang Unbekannte gelangten in das Gebäude, traten im 6- Stock insgesamt drei Türen ein und zerstörten einen Bilderrahmen des Gebäudeplans. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell