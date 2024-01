POL-PPRP: Betrugs-SMS von vermeintlicher Bank

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 13.01.2024 und dem 15.01.2024 wurden im Stadtgebiet von Ludwigshafen in insgesamt zwei Fahrzeuge eingebrochen und hieraus Wertgegenstände gestohlen. In der Schulstraße gelang es Unbekannten in einen Sprinter (Kurier-Transporter) einzudringen. Hierzu wurde eine Scheibe entfernt. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter einen Geldbeutel. Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Auch in der ...

