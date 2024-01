POL-PPRP: In Münzhandelsgeschäft eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag (14.01.2024), zwischen 17.30 und 21.45 Uhr, in eine Wohnung in der Schlesier Straße ein. Aus der Wohnung wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Im Tatzeitraum wurden zwei unbekannte Personen gesehen, die sämtliche Klingeln des betroffenen Mehrfamilienhauses betätigten. Beide Männer waren circa 1,70 Meter groß und trugen schwarze Kleidung. Ob es sich bei den Männern um die Täter handeln könnte, wird Bestandteil der ...

