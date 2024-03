POL-DA: Groß-Gerau: Drogen in der Jacke/20-Jährigen erwartet Strafanzeige

Darmstadt (ots) - Am Freitagmorgen gegen 2 Uhr versuchten Täter in eine Gaststätte in der Rheinstraße einzudringen. Hierbei beschädigten sie ein großes Fenster. Die Sicherheitsanlage reagierte prompt mit einem akustischen Alarm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte dies zur Folge, dass die Täter ihr Vorhaben abbrachen und keine Beute gemacht wurde. Zurück bleibt eine eingeschlagene Fensterscheibe. Das ...

mehr