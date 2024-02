Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Durchsuchungen wegen Betäubungsmittelkriminalität - Diverse Beweismittel aufgefunden - Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Am 02.02.2024 wurde gegen 19:30 Uhr durch eine Vielzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine Bar in der Altenbrückertorstraße durchsucht. Zum Einsatz kamen zudem Diensthunde. Hintergründe waren umfangreiche Erkenntnisse und Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln. Daraufhin wurde vom Amtsgericht Lüneburg ein Durchsuchungsbeschluss für die genannte Bar erlassen. Insgesamt 21 Personen wurden im Objekt angetroffen und durchsucht. Die Polizei fand eine größere Menge an Betäubungsmitteln und Bargeld. Nach dem Auffinden erster Beweismittel wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lüneburg zwei weitere Durchsuchungen durchgeführt. Zusammenfassend wurden insgesamt 13 Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Zusätzlich wurden zwei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

