POL-LG: ++ Lüneburg - Zigarette entwendet - mit spitzen Gegenstand gedroht ++ Hitzacker - Scheibenwischer abgebrochen - mehrere PKW betroffen ++ Wrestedt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++

Lüneburg - Zigarette entwendet - mit spitzen Gegenstand gedroht ++ Hitzacker - Scheibenwischer abgebrochen - mehrere PKW betroffen ++ Wrestedt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Lüneburg

Lüneburg - Zigarette entwendet - mit spitzen Gegenstand gedroht - vorläufige Festnahme

Am 31.01.2024 gegen 14:00 Uhr wurde ein 34-Jähriger in der Straße "Bei der Ratsmühle" von einem 30-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand bedroht und aufgefordert Betäubungsmittel auszuhändigen. Als der 34-Jährige angab, keine dabei zu haben griff der 30-Jährige nach einer vorher angezündeten Zigarette des 34-Jährigen und entfernte sich. Die Polizei konnte den Täter im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen auffinden und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Jacke und weitere Ware entwendet - Mitgeführtes Fahrrad gestohlen

Ein 39-Jähriger verschaffte sich am 31.01.2024 gegen 14:30 über einen Hinterhof Zugang zu einem Geschäft in der Bleckeder Landstraße. Dort entwendete er die Jacke einer Mitarbeiterin sowie eine mit Ware gepackte Tasche im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Beim Verlassen des Geschäfts wird er von einem Zeugen beobachtet und aufgehalten. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass das mitgeführte Fahrrad des polizeilich bekannten Täters gestohlen war. Es wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Wohnungstür nur angelehnt - Dieb entwendet Wertgegenstände

Eine angelehnte Wohnungstür nutzte ein derzeit unbekannter Täter am 31.01.2024 gegen 13:30 Uhr in der Stöteroggestraße. Er entwendete eine Playstation 5, einen Controller und ein Portemonnaie. Eine Zeugin konnte zum Tatzeitpunkt eine männliche Person beim Verlassen des Hauses beobachten. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Kosmetikartikeln - Hohe Bargeldsummen gefunden

Am 31.01.2024 gegen 12:45 Uhr entwendeten eine 60-Jährige und ein 66-Jähriger diverse Kosmetikartikel aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Dieser rief die Polizei. Bei einer Durchsuchung konnte das Diebesgut im Wert von über 100 Euro sowie eine hohe Summe an Bargeld aufgefunden werden. Das Bargeld wurde mit Verdacht auf strafrechtliche Hintergründe sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Scheibenwischer abgebrochen - mehrere PKW betroffen

In der Nacht zum 01.02.2024 wurden bei insgesamt neun PKW in der Herzog-August-Straße die Scheibenwischer abgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl einer Hose - Mitarbeiter aufmerksam

Am 31.01.2024 gegen 11:30 Uhr entfernte ein 22-Jähriger das Etikett einer Hose in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße. Anschließend packte er die Hose im Wert von knapp 100 Euro unter eine bezahlte Jacke in eine Tüte und verließ das Kaufhaus. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte das Vorgehen und konnte den Dieb stellen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Wrestedt - Nach Brand einer Scheune - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 27.01.2024 gegen 01:40 Uhr geriet eine Scheune in der Ortschaft Nettelkamp in Brand (s. Pressemitteilung v. 26.-28.01.2024). Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht der Brandstiftung. Eine sonstige Ursache ist nach derzeitigem Stand unwahrscheinlich. Nach ersten Befragungen wurden zwei männliche Personen mit dunkler Kleidung am Brandort beobachtet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

