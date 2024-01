Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Büroraum - Bargeld und Handy gestohlen ++ Dannenberg - Steinwurf in Schulfenster ++ Lüder - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Büroraum - Bargeld und Handy gestohlen

Im Zeitraum vom 27.01.2024 bis zum 29.01.2024 wurde ein Büroraum in der Lindenstraße aufgehebelt und das Schloss abgeschlagen. Zuvor verschaffte sich der derzeit unbekannte Täter durch eine geöffnete Haustür Zugang zum Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und ein Handy sowie Bargeld im Wert von wenigen hundert Euro entwendet. Am vergangenen Wochenende vom 26.02.24 bis zum 29.02.2024 ist es in Lüneburg zu diversen Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen (s. Pressemitteilung v. 26.02.-28.02.24). Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrlässigkeit führt zu Brandausbruch

Am 29.01.2024 gegen 16:00 Uhr geriet Benzin in einer Werkstatt in der Hamburger Straße in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die fahrlässige Nutzung eines Feuerzeuges in unmittelbarer Nähe ursächlich. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindert werden. Es gab keine Verletzte. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Einbruch in Kulturzentrum - Spendenbox entwendet

In der Nacht zum 29.01.2024 gelang ein derzeit unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Kulturzentrums in der Katzenstraße. Dort versuchte er die Türen weiterer Räumlichkeiten aufzuhebeln. Dieses Vorgehen misslang. Der Täter entwendete eine Spendenbox mit einer derzeit unbekannten Menge an Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vastorf - Hochsitz angezündet - Täter fliehen

Am 29.01.2024 gegen 15:45 Uhr entnahmen zwei Täter den Drehstuhl eines Jäger-Hochsitzes und stellten diesen darunter ab. Anschließend entzündeten sie den Stuhl, wodurch auch ein Teil des Hochsitzes Feuer fing. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Zeugen konnten zwei Täter bei ihrer Flucht beobachten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Unfall auf Bundesstraße - Zwei Verletzte

Am Nachmittag des 29.01.2024 befuhr ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße 209 zwischen Moorburg und Adendorf. Als er nach links abbiegen wollte, missachtete er einen vorfahrtsberechtigten von links auf die Bundesstraße einfahrenden VW Transporter mit Anhänger. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 20000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Lüneburg - Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Am 29.01.2024 gegen 09:15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem VW-Polo durch die St.-Stephanus-Passage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle verlief ein Urintest positiv auf die Wirkstoffe "Kokain" und "THC". Zusätzlich war der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Steinwurf in Schulfenster

Im Zeitraum vom 26.01.2024 bis zum 29.01.2024 wurden drei Glasscheiben von Fenstern einer Schule im Lindenweg beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Fenster mit Steinen beworfen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Am 30.01.2024 gegen 05:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Doktorenstraße einen Opel Astra. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass dem 52-jährige Fahrer die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen wurde. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüder - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am 30.01.2024 gegen 06:30 Uhr kam ein VW UP! auf der Landesstraße 270/ Lindenstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Insassen wurden leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

