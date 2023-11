Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkeherssicherheitsarbeit

Mutterstadt/Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden bei Kontrollen in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt, der Speyerer Straße in Schifferstadt und Am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim durch die Bereitschaftspolizei Kontrollstellen eingerichtet. Es wurden insgesamt 5 Handy- und 7 Gurtverstöße (darunter ein nicht vorschriftsmäßig gesichertes Kind) geahndet. Die Polizei weist daraufhin, dass auch nur ein kurzer Blick auf das Handy zu einer Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr führt. Die verkehrswidrige Nutzung eines Mobiltelefons wird mit 100 Euro und einem Punkt sanktioniert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell