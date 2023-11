Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht

Waldsee (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 07:25 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn die K13 von Altrip in Richtung Waldsee. Ein entgegenkommender weißer Absetzkipper fuhr laut dem 45-Jährigen zu weit links, sodass sich die Spiegel der beiden LKW Höhe des Campinggebiets berührten. An dem Einsatzfahrzeug entstand am Außenspiegel Sachschaden von etwa 500 Euro. Der weiße Absetzkipper fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

