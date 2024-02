Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Nach Festnahme in Untersuchungshaft ++ Clenze - Zigarettenstange entwendet ++ Uelzen - Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Randalierer in Arztpraxis

Am 01.02.2024 gegen 13:00 Uhr betrat ein 25-Jähriger eine Arztpraxis in der Straße "Im Wendischen Dorfe". Dort zerstörte er Mobiliar und ging gezielt auf eine Person los. Diese wurde bedroht und leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der 25-Jährige bereits entfernt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Handorf - Unfall mit vier Beteiligten - Zwei Personen leichtverletzt

Am 02.02.2024 gegen 05:30 Uhr überholte ein 57-jähriger BMW-Fahrer trotz Überholverbot auf der Bundesstraße 404 in Fahrtrichtung Autobahn 39 einen LKW. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW und anschließend mit dem LKW, der überholt werden sollte. Zusätzlich verunfallte durch die Kollisionen ein aus dem Gegenverkehr kommender VW-Golf. Zwei Personen wurden durch den Unfall leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 20000 Euro.

Lüneburg - Nach Festnahme in Untersuchungshaft

Nach einem Raubdelikt am 31.01.2024 gegen 14:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger vorläufig festgenommen (s. Pressemitteilung v. 01.02.2024). Eine Richterin des Amtsgerichts Lüneburg erließ nun einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Täter. Der 30-Jährige ist in der jüngeren Vergangenheit bereits durch Körperverletzungsdelikte, Eigentumsdelikte und Sachbeschädigungen in polizeiliche Erscheinung getreten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Lüneburg - Radfahrer übersehen - Schwerverletzt

Am 02.02.2024 gegen 06:30 Uhr beabsichtigte ein 60-Jähriger mit seinem VW-Caddy von der Bleckeder Landstraße nach links in die Henningstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Scharnebeck - Nicht seetaugliches Sportboot - Fahrt auf dem Wasser untersagt

Am Elbe-Seiten-Kanal wurde am 01.02.2024 gegen 16:30 Uhr in Höhe der Adendorfer Straße ein Sportboot zu Wasser gelassen. Bei einer polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass das Boot, welches als günstige Wohnung im Bereich Hannover geplant war, nicht die notwendigen Voraussetzungen für den Schiffsverkehr besaß. Das mit einem 2-PS-Außenbordmotor ausgestattete Boot könnte nicht die notwendige Mindestgeschwindigkeit erreichen. Außerdem fehlte Beleuchtung, Ruderanlage und die notwendige Kennzeichnung. Die Fahrt auf dem Wasser wurde untersagt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Uelzen ist informiert worden. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Handorf - Einbruch über Terrasse - Kein Diebesgut

Ein derzeit unbekannter Täter begab sich am 01.02.2024 zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf eine rückwärtig gelegene Terrasse eines Grundstücks im "Heidkamp". Dort hebelte er an der Terrassentür und beschädigte die Verglasung. In dem Einfamilienhaus durchsuchte er die Räumlichkeiten und verließ das Grundstück nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Handyverstoß - ohne gültigen Versicherungsschutz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgrund der Nutzung eines Handys am Steuer am 01.02.2024 gegen 17:00 Uhr in der Straße "In der Marsch" stellte die Polizei fest, dass die Kennzeichen des BMW entstempelt waren. Gegen den 19-Jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Zigarettenstange entwendet

Eine 53-Jährige betrat am 01.02.2024 gegen 14:00 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Lange Straße". Dort steckte sie eine Stange Zigaretten im Wert von etwas über 50 Euro in ihre Einkaufstasche und passierte den Kassenbereich. Die 53-Jährige zahlte den Einkauf, der sich im Einkaufswagen befand, bis auf die Zigaretten. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüchow - Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 01.02.2024 gegen 11:00 Uhr in der Tannenbergstraße wurde die Fahrtüchtigkeit des 43-jährigen PKW-Fahrers überprüft. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Der Konsum am Vorabend wurde eingeräumt. Am späten Abend ergab sich in einer weiteren Verkehrskontrolle in der Ortschaft Gollau ebenfalls der Verdacht der Beeinflussung. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter

Am 02.02.2024 gegen 01:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen E-Scooter Fahrer in der Scharnhorststraße. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,94 Promille. Ein weiterer Atemalkoholtest an einem stationären Gerät ergab einen Wert von 0,44 mg/l. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell