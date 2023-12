Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.12.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Freitag in Walldürn beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug. Eine 54-Jährige hatte gegen 16.20 Uhr ihren Fiat auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dr.- Heinrich-Köhler-Straße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Beifahrertüre fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt. Zwei männliche Zeugen des Geschehens machten allerdings auf sich aufmerksam und teilten der Frau das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs mit. Diese beiden Männer und weitere Zeugen des Geschehens werden nun gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei in Buchen zu melden.

Buchen: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Freitag in Buchen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro und flüchtete anschließend. Ein 60-Jähriger hatte seinen VW Touran zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr zunächst auf dem oberen Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße geparkt. Anschließend parkte er von 13.30 Uhr bis 14 Uhr bei einem Schuhgeschäft, ebenfalls in der Daimlerstraße und fuhr dann zu einem Baumarkt in der Carl-Benz-Straße, wo er von 14.10 Uhr bis 14.30 Uhr parkte. Der Schaden fiel dem Mann erst später auf. An welcher der Örtlichkeiten die Beschädigungen verursacht wurden ist nicht bekannt. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Haßmersheim: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in der Nacht von Freitag auf Samstag in Haßmersheim die Scheibe einer Garage eingeworfen hat. Zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, warf der Täter oder die Täterin eine leere Glasflasche durch das Seitenfenster der Garage in der Marktstraße. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mosbach: Garagentor beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der vergangenen Woche in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und dem nächsten Morgen, 10 Uhr, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin vermutlich beim Rangieren gegen das Garagentor in der Nüstenbacher Straße. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass bei der Kollision des Fahrzeugs mit dem Metalltor ein lauter Knall verursacht und dieser möglicherweise durch Zeugen wahrgenommen wurde. Am Tor konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Aglasterhausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen zwei Wochen unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Aglasterhausen. Zwischen dem 14. Dezember und dem 22. Dezember gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters des Gebäudes in der Mosbacher Straße ins Innere. Hier wurden im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht und anschließend das Haus über die Terrassentüre wieder verlassen. Ob etwas entwendet wurde ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Walldürn: Herumfliegender Bauzaun beschädigt Fahrzeug - Zeugen gesucht

Nachdem ein herumfliegender Bauzaun am Freitagnachmittag in Walldürn einen Lkw beschädigte, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 15.10 Uhr löste sich der in der Buchener Straße angebrachte Bauzaun aufgrund des starken Windes aus seiner Verankerung und kollidierte mit dem Fahrzeug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Laut Angaben des Lkw-Fahrers hielten im Anschluss zwei Verkehrsteilnehmer an und halfen ihm den Bauzaun wegzuräumen. Diese beiden Personen werden nun gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

