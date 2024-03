Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240317-2: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bergheim (ots)

Am Samstagabend (16.03.2024, 19:00 Uhr) kam es in Bergheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Der 18jährige Fahrer eines Peugeot befuhr, zusammen mit seiner 19jährigen Beifahrerin, die L93 aus Richtung Niederaußem kommend in Richtung Büsdorf. Nach eigenen Angaben wollte der 18jährige einem Tier, welches die Fahrbahn kreuzte, ausweichen. Hierbei habe er die Kontrolle über den Pkw verloren, der in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Grünstreifen mit einem Baum kollidierte. Der Fahrzeugführer konnte das stark beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen, seine eingeklemmte Beifahrerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die L93 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell