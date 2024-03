LPI-EF: Vermisster aus Erfurt wieder da

Erfurt (ots) - In der Stielerstraße in Erfurt wurde ein leerstehendes Einkaufszentrum das Ziel eines Brandstifters. Der Unbekannte hatte am Montagnachmittag unerkannt das baufällige Gebäude betreten. In einem Raum steckte er Unrat in Brand und flüchtete. Schnell rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aus, um das Feuer zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein weiteres Ausbreiten ...

