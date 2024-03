LPI-EF: Werkzeug im Wert von 3.500 gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Am gestrigen Tag wurden gleich zwei Anzeigen wegen verfassungsfeindlichen Schmierereien bei der Polizei in Sömmerda erstattet. Unbekannte Täter hatten in Ollendorf an einem Firmenbagger Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole angebracht und von diesem einen Spiegel gestohlen. Des Weiteren prangten mehrere Schriftzüge an einem Mast und einem Pappschild. Die zweite Anzeige führte ...

mehr