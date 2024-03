Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior fährt gegen Ortsschild

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam Montagmorgen ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Ortseingangsschild. Der 86-Jährige war mit seinem Peugeot in Schmira unterwegs gewesen, als er die Ortschaft in Richtung B4 verlassen wollte. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Senior an der Ortsausfahrt nach rechts von der Straße ab. Er fuhr gegen das Schild und verursachte an seinem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 86-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. (SE)

