Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter gestohlen/ Zeugenhinweise erbeten

Wassenberg (ots)

Am Freitag, 26. Januar, wurde gegen 20.20 Uhr, ein E-Scooter Xiaomi 4 lite entwendet, der an einem kameraüberwachten Unterstand an der Straße Am Waldrand stand. Die Täter, die auf den Aufzeichnungen zu erkennen sind, trugen Kapuzen. Auffällig war der starke Größenunterschied zwischen ihnen. Wer hat im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Identität der Täter oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Des Weiteren können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

