Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch in Wohnhaus ertappt

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Anwohner der Straße Weidwäsch verließen am 1. Februar (Donnerstag) gegen 20.45 Uhr ihr Haus und kehrten zirka 30 Minuten später zurück. Dabei bemerkten sie, dass in ihrem Haus Licht angeschaltet wurde. Zudem sahen sie drei männliche Personen, die über den Garten zu einem Feldweg flüchteten, dort in einen Pkw stiegen und davonfuhren. Die Täter waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß. Sie hatten eine schlanke Statur und sprachen akzentfrei Deutsch. Sie hatten sich offenbar gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Geflüchtet sind die Männer mit einem Pkw, eventuell einem Seat, in Richtung Jackerath. Personen, die im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell