Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos in Flammen

Sömmerda (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten in der vergangenen Nacht in Sömmerda aus. Kurz vor 01:00 Uhr brannte in der Professor-Semmelweiß-Straße ein Auto. Schnell griffen die Flammen auf einen weiteren geparkten Wagen über. Der VW Caddy sowie der Hyundai wurden durch das Feuer komplett zerstört. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Eine Selbstentzündung kann gegenwärtig ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Brandstiftung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell