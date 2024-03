LPI-EF: Streit um Flyer eskaliert

Erfurt (ots) - Freitagnacht wurde in Erfurt ein Jugendlicher ausgeraubt und verletzt. Der 17-jährige Jugendliche hatte sich gegen Mitternacht an einer Straßenbahnhaltestelle in der Brühlervorstadt aufgehalten. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, kam ein 16-Jähriger auf den älteren Teenager zu. Als der 17-Jährige seine Geldbörse zückte, forderte der junge Räuber diese und nahm ihn anschließend in den Schwitzkasten. Sein leicht verletztes Opfer riss sich ...

