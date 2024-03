Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

Ein 30-Jähriger trat am Sonntagnachmittag (03.03.2024, 15:50 Uhr) in der Ludwigstraße gegen den Außenspiegel eines parkenden Autos. Dabei wurde er von zwei Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten. Der 30-Jährige konnte von Polizeikräften angetroffen werden. Um die Identität des Mannes ohne festen Wohnsitz zweifelsfrei zu klären, wurde er zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde außerdem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 1,62 Promille. Der Außenspiegel wurde durch den Tritt stark beschädigt, eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Bisher nicht bekannt ist der Verursacher im Falle einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Hoheneckenstraße. Dort wurde am Sonntag (03.03.2024) zwischen 7 Uhr und 17 Uhr, ein BMW zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

