Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv angegriffen und verletzt

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag griff in Erfurt ein Ladendieb einen Sicherheitsdienstmitarbeiter an. Ein polizeibekannter 33-Jähriger hatte in einem Supermarkt im Norden Erfurts Lebensmittel gestohlen und anschließend das Geschäft verlassen. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eilten dem Langfinger hinterher und sprachen ihn auf seine Beute an. Plötzlich schlug der 21-jährige Räuber einer Security unvermittelt ins Gesicht und trat ihm auf den Fuß. Der leicht verletzte 21-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter hielt mit seinem Kollegen den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Überprüfung des Langfingers wurde ein auf ihn ausgestellter Haftbefehl bekannt. Zusätzlich kamen bei seiner Durchsuchung Drogen zum Vorschein. Er erhielt mehrere Anzeigen und wurde festgenommen. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell