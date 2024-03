Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntag ein Moped-Fahrer verletzt. Der 18-Jährige war gegen Mittag mit seiner S51 auf einer Landstraße von Elxleben in Richtung Witterda gefahren. Als er nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, wurde er von einer hinter ihm fahrenden VW-Fahrerin erfasst. Die 34-Jährige hatte beim Überholen übersehen, dass der junge Mann im Begriff war die Landstraße zu verlassen. Der 18-Jährige stürzte mit seiner Simson und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.500 Euro. (JN)

