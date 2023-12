Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug mit falscher Kundenhotline

Lüdenscheid (ots)

Eine 48-jährige Lüdenscheiderin ist am Mittwoch an einen Betrüger geraten. Die Frau beabsichtigte Buchungsänderungen an einem über ein Onlineportal gebuchten Flug vorzunehmen. Sie suchte dafür im Internet nach der Telefonnummer der Kundenhotline. Nachdem sie fündig wurde, telefonierte sie mit einem angeblichen Mitarbeiter des Buchungsportals. Dieser forderte sie dazu auf mehrere Apps herunterzuladen. Über diese Apps war es dem Betrüger möglich Zugriff auf das Handy der Geschädigten zu erhalten. Der Betrüger buchte einen dreistelligen Betrag auf ein ausländisches Konto. Die 48-jährige bemerkte den Betrug im Nachgang und informierte die Polizei. (schl)

