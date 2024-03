Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuber gefasst

Erfurt (ots)

Freitagnacht wurde in Erfurt ein Jugendlicher ausgeraubt und verletzt. Der 17-jährige Jugendliche hatte sich gegen Mitternacht an einer Straßenbahnhaltestelle in der Brühlervorstadt aufgehalten. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, kam ein 16-Jähriger auf den älteren Teenager zu. Als der 17-Jährige seine Geldbörse zückte, forderte der junge Räuber diese und nahm ihn anschließend in den Schwitzkasten. Sein leicht verletztes Opfer riss sich jedoch von ihm los und flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem Täter und wurde ihm wenig später habhaft. Der junge Teenager erhielt mehrere Anzeigen und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (MO)

