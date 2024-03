Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Worms

Worms (ots)

Am 01.03.2024 gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Berliner Ring in Worms. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Wallstraße in Fahrtrichtung Berliner Ring. Beim Linksabbiegen verlor er die Kontrolle über seinen PKW und stieß gegen eine Ampelanlage. Am PKW und der Ampelanlage entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Da der 33-jährige Baden-Württemberger alkoholisiert war, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell