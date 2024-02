Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wurststücke mit Rasierklingen ausgelegt - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Die Wormser Polizei wurde am vergangenen Freitag über den Fund von gefährlichen Ködern informiert. Eine Hundehalterin fand diese an drei unterschiedlichen Tagen innerhalb der letzten drei Wochen. Konkret handelte es sich um Wurststücke, die mit einer Rasierklinge präpariert waren. Die Zeugin hatte diese unmittelbar entsorgt. Gefunden wurden die verdächtigen Hundeköder in der Renz- und Goethestraße. Hundehalter werden daher um erhöhte Vorsicht gebeten.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell