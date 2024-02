POL-PDWO: Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrskonflikt Worms

Worms - L 523 (ots) - Am Donnerstag, dem 15.02.2024, gegen 18:25 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Baden-Württemberg mit seinem Pkw die L 523 von Worms in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. In dem dortigen Baustellenbereich kollidierte er beim verbotswidrigen Überholen seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bevor anschließend ein weiterer in gleicher ...

mehr