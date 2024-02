POL-PDWO: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht Worms

Polizeidirektion Worms

Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 79-jähriger Wormser Seniorin am Samstagabend. Gegen 18:05 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an ihrer Haustür in der Nähe des ehemaligen Salamandergeländes. Er gab vor, dass sein Hund versehentlich in ihren Garten gelaufen sei und bat kurz in den Garten gehen zu dürfen. Daraufhin händigte die Seniorin den Schlüssel für das Gartentor aus. Unter dem Vorwand der Schlüssel passe nicht zu dem Gartentor, wollte der Täter durch das Haus in den Garten der Seniorin. Er schob die Seniorin beiseite und trat trotz deren deutlichen Widerspruchs ins Haus ein. Er stahl eine weiße und eine grüne Tasche der Seniorin, worin sich unter anderem 100 Euro Bargeld befand. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Glücklicherweise blieb die Seniorin unverletzt.

Der Täter wurde beschrieben als ca. 40 - 50 Jahre alt, 175 cm groß, kurze Haare, normale Statur und dunkler Kleidung.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zum bislang unbekannten Täter und zur Tatbegehung geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Immer wieder kommt es zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täterschaft erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

