Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss am Sonntagmorgen

Worms (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Worms zu gleich zwei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss.

Gegen 05:45 Uhr war der 48 Jährige spätere Beschuldigte aus Worms mit seinem Rad im Willy-Brandt-Ring in Worms unterwegs. Zeitgleich befuhr der 65 Jährige Fahrer mit seinem Linienbus die vorgenannte Straße. Der Linienbus passierte den Radfahrer mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Der Radfahrer stieß jedoch aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mittig gegen den Bus, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Dies gab sowohl der Busfahrer als auch ein unabhängiger Zeuge an. Der Radfahrer zog sich beim Zusammenstoß mit dem Bus und anschließendem Sturz eine Verletzung an der linken Hand zu. Die Beamten der Polizei Worms konnten bei der Unfallaufnahme Atemalkohol beim 48-jährigen wahrnehmen, was ursächlich für seine unsichere Fahrweise sein könnte. Seine Verletzung wurde im Klinikum behandelt. Eine Blutprobe wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung dort ebenfalls entnommen.

Zwei Stunden später gg. 07:50 Uhr wurde der Polizei Worms ein Verkehrsunfall in der Renzstraße Höhe Busbahnhof gemeldet. Dort fuhr ein 26 Jähriger aus Worms mit seinem 1er BMW die Renzstraße in Richtung Siegfriedstraße und stieß gegen eine Hauswand auf der anderen Straßenseite. Im Anschluss versuchte der Fahrer seinen PKW zunächst erneut zu starten um die Unfallstelle zu verlassen, da dies misslang wollte er seinen PKW von der Unfallstelle von Hand wegschieben. Als auch dies misslang entfernte sich der Fahrer fußläufig von der Unfallstelle um kurz darauf wieder zurückzukehren und dies nur, um seine Kennzeichen vom PKW ab zu montieren. Im Anschluss entfernte er sich erneut. Durch die aufmerksame Nachbarschaft konnten die Unternehmungen des 26-jährigen beobachtet und den Beamten der Polizei Worms so weitergegeben werden. Der Fahrer konnte so dann vor Ort durch die Beamten festgestellt werden. Sein Atemalkoholwert betrug 1,69 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

