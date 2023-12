Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstähle - Präventionshinweise

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

An den Vormittagen des 29.11.2023 und 30.11.2023 kam es in Einkaufsmärkten im Waldspitzweg in Schifferstadt und An der Fohlenweide in Mutterstadt zu je einem Taschendiebstahl. In beiden Fällen wurden die Geldbeutel entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: -Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.

- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Kontrollieren Sie in engen Zeitabständen, ob Ihre Wertgegenstände noch vorhanden sind. - Lassen Sie entwendete Bankkarten sofort unter der zentralen Sperrnummer 116 116 sperren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell