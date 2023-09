POL-COE: Olfen/Erfolgreicher Messenger-Betrug

Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person ist am Dienstag (26.09.23) in eine Spielhalle an der Münsterstraße eingebrochen. Gegen 5 Uhr löste der Alarm aus. Der Einbrecher brach eine Tür auf, um ins Innere zu gelangen. Inwieweit etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

