Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240318-2: Ersthelfer befreit alkoholisierte Autofahrerin aus umgekippten Opel

Hürth (ots)

Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Am Sonntagmorgen (17. März) wurde die Fahrerin (41) eines Opels in Hürth nach dem Zusammenstoß mit geparkten Autos leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 41-Jährige gegen 7.30 Uhr auf der Raiffeisenstraße von der Bonnstraße kommend in Fahrtrichtung Gennerstraße gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll sie auf Höhe der Hausnummern 30 bis 32 von ihrer Fahrspur nach links abgekommen und mit am Straßenrand geparkten Autos zusammengestoßen sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Opel der Frau auf der linken Fahrzeugseite gelandet. Ein Ersthelfer (25) habe die Autofahrerin aus dem umgekippten Fahrzeug befreit.

Alarmierte Polizisten sperrten die Raiffeisenstraße für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis 8.30 Uhr komplett ab. Bei der Befragung der Autofahrerin stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Auf Anordnung der Uniformierten entnahm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Den Führerschein der nunmehr Beschuldigten stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache haben die Ermittler des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

