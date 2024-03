Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht der Verkehrsunfallflucht auf der Rheinkniebrücke - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. März 2024, 17:55 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall auf der Rheinkniebrücke am Freitagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Fahrer oder unbekannte Fahrerin war mit einem Fahrzeug auf den Pkw eines Mannes aufgefahren und anschließend geflüchtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 52-jährige Fahrer aus Düsseldorf mit seinem Daimler auf der Rheinkniebrücke in Richtung Oberkassel unterwegs. Nach eigener Aussage habe er die Abfahrt in Fahrtrichtung Kaiser-Wilhelm-Ring nehmen wollen, als ihm plötzlich ein Unbekannter mit seinem Pkw auf sein Heck aufgefahren sei. Daraufhin verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der linken und anschließend mehrfach mit der rechten Leitplanke. Schließlich drehte sich das Fahrzeug komplett und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehen. Der Düsseldorfer wurde leicht verletzt. Der unbekannte Verursacher sei dann mit seinem Fahrzeug (schwarzer SUV) in Richtung Kaiser-Wilhelm-Ring und weiter in unbekannte Richtung geflohen.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, zu dem Unfallfahrer oder der Unfallfahrerin oder zu dem schwarzen SUV machen können, werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 8700 an das Verkehrskommissariat 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell