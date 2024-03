Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Nach Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger flüchtet und springt in Teich - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. März 2024, 11:00 Uhr

Vollständig durchnässt war ein Tatverdächtiger, als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ihn Freitagvormittag in Stadtmitte festnahmen. Der Mann steht in Verdacht, kurz zuvor Mobiltelefone aus einem Pkw entwendet zu haben. Er war auf seiner Flucht in einen Teich gesprungen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten die entwendeten Handys und weiteres vermeintliches Diebesgut. Der 48-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wird dem Haftrichter vorgeführt.

Als zwei Männer gestern im Hofgarten Grünschnittarbeiten erledigten, fiel ihnen plötzlich ein Unbekannter auf, der an ihrem unmittelbar in der Nähe geparkten Dienstwagen die Tür öffnete. Im Anschluss entnahm der Mann die Handys der Zeugen aus der Mittelkonsole und flüchtete. Auf seiner Flucht sprang er in einen nahegelegenen Teich und rannte dann weiter in Richtung Heinrich-Heine-Allee. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen mit vollständig durchnässter Kleidung in Höhe der Ratinger Straße antreffen und festnehmen. Als die Beamten ihn durchsuchten, kamen die entwendeten Mobiltelefone zum Vorschein und weiteres vermeintliches Diebesgut, wie Handys und Geldbörsen. Der 48 Jahre alte Mann ist wegen Eigentumsdelikten bekannt und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

