Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - Polizeibeamter rettet bewusstlosen Mann aus der Düssel

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. März 2024, 14:09 Uhr

Gestern Nachmittag rettete ein Polizeibeamter der Wache Mörsenbroich einem Hilflosen das Leben. Der Polizist zog den stark unterkühlten und bewusstlosen Mann aus der unterirdisch verlaufenden Düssel. Der 48-jährige Mann kam in ein Krankenhaus.

Freitagnachmittag beobachteten Zeugen, wie ein Mann im Bereich Grafenberger Allee/Altenbergstraße in die Düssel stieg und in den dortigen unterirdisch verlaufenden Teil abtrieb. Aufgrund der Schilderungen und der gegenwärtigen Gefahr, zögerte ein 32-jähriger Polizist nicht lang und betrat die Düssel, um nach dem Mann zu suchen. Mittig des unterirdischen Verlaufs sah der Beamte den Hilflosen, der augenscheinlich regungslos und bewusstlos flussabwärts trieb. Der Polizist wendete einen Rettungsgriff an und zog den Mann bis zum Ausgang Simrockstraße /Otto-Petersen-Straße, wo er aus dem Wasser gerettet werden konnte. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung und brachte den stark unterkühlten 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Polizist erlitt eine leichte Unterkühlung, verblieb aber dienstfähig.

Ermittlungen ergaben, dass der 48 Jahre alte Mann erheblich alkoholisiert war. Er befindet sich, nach Aussage der Ärzte, nicht mehr in Lebensgefahr und kann schon bald entlassen werden.

