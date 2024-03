POL-REK: 240320-1: Bauarbeiter bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Hürth (ots)

Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem unbekannten Autofahrer. Ihm oder ihr wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag (19. März) in Hürth-Efferen an einem Verkehrsunfall beteiligt und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Der oder die Unbekannte sei mit einem Auto mit einem silbernen Anhänger unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe der Geschädigte (36) am Dienstagmorgen an einer Baustelle auf der Berrenrather Straße gearbeitet. Gegen 9.50 Uhr habe er im für die Baustelle abgesperrten Bereich gestanden. Gleichzeitig soll der Gesuchte mit seinem Auto auf der Berrenrather Straße in Richtung der Straße "In den Höhnen" gefahren sein. Auf Höhe der Baustelle habe der Anhänger des Autos den 36-Jährigen touchiert. Der Mann sei gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug sei in Richtung "In den Höhnen" davongefahren.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

