Polizei Paderborn

POL-PB: 13 Glätteunfälle bis Montagmittag

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Im Kreis Paderborn ereigneten sich am Montag 13 Glätteunfälle (Stand 13.00 Uhr). Besonders betroffen waren die Bereiche um Lichtenau, Altenbeken, Bad Wünnenberg, Büren und Paderborn. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Bei Borchen kam es zu einem Unfall mit Verletzten. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin fuhr um 07.30 Uhr von Borchen auf der Paderborner Straße (L755) in Richtung Borchener Straße. An der Einmündung geriet ein vor ihr fahrender 51-jähriger Peugeot-Fahrer ins Rutschten. Als der Peugeot zum Stillstrand kam rutschte die Opel-Fahrer dagegen. Der Peugeot-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden aller Glätteunfälle liegt bei etwa 40.000 Euro.

In den Höhelagen sorgen Schneeverwehungen auch auf geräumten Straßen schnell wieder zu Gefahrenstellen.

Auf Behinderungen und gefährliche Situationen durch Schnee und Eis müssen sich alle Verkehrsteilnehmer wohl auch im weiteren Wochenverlauf einstellen. Die Polizei rät zu vorausschauender und vorsichtiger Fahrweise. Für alle Fahrten sollte deutlich mehr Zeit eingeräumt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell