POL-PB: Sattelzug über Nacht gestohlen gestohlen

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.01.2024) ist auf dem Hof eines Fahrzeugvertriebs an der Rietberger Straße (B64) ein Sattelzug gestohlen worden.

Die Täter brachen das Hauptzufahrtstor auf, um auf das Betriebsgelände zu gelangen. Sie gelangten offenbar gewaltsam in die nicht zugelassene Sattelzugmaschine. Mit der schwarzen Sattelzugmaschine samt weißem Auflieger fuhren die Täter über das Gelände. Sie verluden mehrere Schwerlastrampen in das Fahrzeug. Von einem auf dem Hof stehenden Audi entwendeten die Diebe die Kennzeichen. Vermutlich wurden diese PB-Kennzeichen am Sattelzug angebracht. Durch das Haupttor fuhren die Täter auf die B64 und entkamen in unbekannte Richtung. Auch am Nebentor zur Straße Auf dem Busche waren Reifenspuren erkennbar. Möglicherweise stammen diese von einem Täterfahrzeug.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 08.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

