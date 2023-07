POL-DN: Ungebetener Besuch in Praxis

Düren (ots) - Ein 31-Jähriger aus Düren wurde am Dienstagabend (11.07.2023) in Düren-Gürzenich Opfer eines Raubes. Der Täter flüchtete unerkannt. Gegen 21:35 Uhr befuhr der Dürener mit seinem E-Scooter die Straße "Papiermühle" und bog in den Mirweiler Weg ein. Hier wurde er von einer männlichen Person von seinem Roller geschlagen und kam zu Fall. Der Unbekannte entriss dem 31-Jährigen eine Umhängetasche der ...

mehr