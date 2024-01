Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zündler unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 20:00 Uhr auf Donnerstag, 03:20 Uhr setzte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Sichtschutz eines Privatzaunes in der Jahnstraße, eine Infotafel am Bahnhof sowie ein Plakat in der Nähe des Bahnhofs in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten sowie die Feuerwehr Neulußheim gelöscht werden.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Der Polizeiposten Neulußheim ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Neulußheim unter der Telefonnummer 06205 - 31129 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell