POL-AC: Geraubte Halsketten - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Innenstadt zu drei Raubdelikten (ein Versuch) gekommen, die möglicherweise zusammenhängen. In allen Fällen raubten die unbekannten Täter unter Gewaltanwendung eine Halskette. Vermutlich handelt es sich um eine Gruppe von bis zu vier jungen Männern.

Die Polizei Aachen sucht nun Zeugen, die bei der Ermittlung des Sachverhalts unterstützen können: Wer hat am Samstag gegen 16 Uhr in der Sigmundstraße, gegen 18:45 Uhr am Bushof oder am Sonntag um 20:40 Uhr im Bergdriesch etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter 0241 9577 31501 (während der Bürozeiten), unter 0241 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) oder per Mail an kk15.aachen@polizei.nrw.de entgegen. (co)

