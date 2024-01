POL-PPRP: Streit wegen Mülltrennung eskaliert

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (04.01.2024) wurden zwei Frauen in verschiedenen Discountern bestohlen. Unbekannte stahlen gegen 11:45 Uhr den Geldbeutel einer 73-Jährigen in einem Discounter in der Giselherstraße. Einer 76-Jährigen wurde gegen 12:30 Uhr in einem Discounter in der Prinzregentenstraße die Handtasche gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es in beiden Fällen nicht. Zeugen werden gebeten ...

mehr