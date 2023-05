Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorderweidenthal - L 493 Verkehrsunfall auf L 493 - Traktorfahrer gesucht

Vorderweidenthal - L 493 (ots)

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 15 Uhr, kam es auf der L 493 zwischen Vorderweidenthal und Silz zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw VW überholte einen vor ihm fahrenden Pkw Tesla und einen Traktor mit Anhänger. Als beide Pkw auf gleicher Höhe waren, setzte der unmittelbar hinter dem Traktor fahrende 22-jährige Tesla-Fahrer zum Überholen an und nötigte den gerade überholenden Pkw-Fahrer in den Straßengraben auszuweichen. Der mittelbar an dem Verkehrsunfall beteiligte Traktorfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Silz fort. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der bislang nicht bekannte Traktorfahrer wird gebeten sich als Unfallzeuge mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

