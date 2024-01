Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen um 02:20 Uhr beobachtete ein Zeuge drei bislang unbekannte Täter, die sich mittels unbekanntem Werkzeug gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Vogesenstraße verschaffen wollten. Als der Zeuge sich lautstark bemerkbar machte, flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg leitete die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell