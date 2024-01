Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz nach 18:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger mit seinem Pkw in der Talstraße in eine Kontrollstelle des Polizeireviers Neckargemünd. Im Gespräch mit den eingesetzten Beamten ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der junge Mann unter Drogen stand. Einem freiwilligen Urintest stimmte er zu, welcher positiv auf einen Cannabiswirkstoff anschlug. Daher musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Bei seiner Durchsuchung konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden.

Der 22-Jährige muss sich nun wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

