Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos geraten in Brand

Minden, Hille (ots)

Am Sonntag und Montag haben zwei Autobrände in Minden und Hille für Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

So meldete man der Polizei am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr kurz vor der Abfahrt zur B 482 einen in Fahrtrichtung Porta Westfalica in Brand geratenen BMW auf der B 65. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr brachten die Flammen des auf dem Seitenstreifen abgestellten SUV schnell unter Kontrolle, sodass um kurz nach 21 Uhr die Vollsperrung in Fahrtrichtung Porta Westfalica aufgehoben werden konnte. Der Verkehr wurde wieder freigegeben, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Verbleib des Pkws. Der Fahrer aus dem Landkreis Schaumburg blieb offenbar unversehrt. Wegen eines Schadens an der Asphaltdecke setzen die Beamten zudem Straßen NRW in Kenntnis.

Am darauffolgenden Morgen wurden die Beamten wegen eines Verkehrsunfalls zur L 770 Ecke Riekkamp gerufen. Den Erkenntnissen zufolge hatte sich eine Opel-Fahrerin (50) aus Minden gegen 7.10 Uhr auf der L 770 in Fahrtrichtung Espelkamp befunden, als zeitgleich eine Diepenauerin (25) am Steuer eines Seat vom Riekkamp aus Richtung "Hiller Weg" kommend auf die Landesstraße einbog. In der Folge kam es zur Kollision beider Autos, der Opel schleuderte gegen ein Verkehrszeichen und schließlich in einen Graben. Ein Beamter konnte gemeinsam mit einem Ersthelfer einen gerade entstehenden Brand am Seat erfolgreich bekämpfen. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt ins Klinikum Minden gebracht. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die Säuberung der Unfallstelle, die Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell