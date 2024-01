Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach Kollision mit 12-jährigem Fahrradfahrer

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem 12-jährigen Fahrradfahrer. Der unbekannte Autofahrer war auf der Seegasse in Fahrtrichtung Mayerstraße unterwegs. An der Kreuzung übersah dieser einen von rechtskommenden Fahrradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und verließ daraufhin ohne Hinterlassung seiner Personalien die Unfallörtlichkeit. Der 12-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem Auto des älteren Fahrers soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

