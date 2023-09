Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt mit einem Moped

Pflanzwirbach (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 18:45 Uhr wollten Polizeibeamte ein Moped der Marke Simson und dessen Fahrer in der Ortslage Pflanzwirbach kontrollieren. Der Zweiradfahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und setzte seine Fahrt mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit fort. In mehreren Fällen gefährdete der Fahrer des Mopeds nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Um nicht noch weitere Gefahrenquellen im öffentlichen Straßenverkehr zu setzen, brachen die Polizisten die Verfolgung im Bereich einer Engstelle in der Straße Im Malmtal ab. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0230888 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

