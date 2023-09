Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligter entfernt sich nach Verkehrsunfall auf eine Pferdekoppel

L1113 Unterköditz - Allendorf (ots)

Am 01.09.2023 kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Unterköditz und Allendorf. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in einer Rechtskurve zu weit links und kollidierte mit einer entgegenkommenden 82-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der 45-Jährige verließ nach dem Unfall die Straße in Richtung einer angrenzenden Pferdekoppel. Dort angekommen, versuchte der Mann mit mehreren Pferden sexuellen Handlungen vorzunehmen. Dies wurde durch einige Zeugen beobachtet und sowohl dem Besitzer der Koppel als auch der Polizei gemeldet. Die eingesetzten Polizisten fesselten den offensichtlich in einem Ausnahmezustand befindlichen Mann um die polizeilichen Maßnahmen umzusetzen. Der 45-Jährige kam in der Folge in ein Krankenhaus und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

